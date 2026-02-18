Mark Zuckerberg testifica en histórico juicio por eventual adicción que causan las redes

Mark Zuckerberg ha sido llamado para testificar este miércoles en un juicio histórico sobre adicción a las redes sociales que se desarrolla en Los Ángeles, lo que supone la primera vez que el fundador de Meta debe responder frente a un jurado por los diseños de sus productos.

El juicio que entró este martes en su segunda semana responde a una acusación contra las grandes tecnológicas Meta y Google en el caso de una joven que acusa a Instagram y YouTube de haber perjudicado su salud mental debido al diseño adictivo de estas aplicaciones.

Se espera que Zuckerberg se presente en el estrado de una corte del Tribunal Superior de Los Ángeles en el primero de una serie de casos emblemáticos contra las redes sociales de Meta, que argumentan que la tecnología puede ser tan dañina y crear adicción como los casinos y los cigarrillos.

El detalle de la denuncia

La demandante, de 20 años, identificada en la querella civil como K.G.M., acusa a Meta, la empresa matriz de Instagram, y Google, de Alphabet, propietaria de YouTube, de crearle una adicción a las redes sociales durante su infancia y adolescencia que, como consecuencia, sufrió depresión, problemas de autoestima, ansiedad y pensamientos suicidas.

La joven habría comenzado a usar estas redes cuando tenía menos de 10 años. La querella legal apunta al diseño de las plataformas que tienen como objetivo captar la atención de los usuarios creando una dependencia.

"Ella se obsesionó con estas plataformas; su salud mental se deterioró. Su infancia, y por ende su edad adulta, se desviaron de un desarrollo normal", dijo Mark Lanier, abogado de K.G.M., en el juicio según información citada por CNN.

Zuckerberg es uno de los ejecutivos tecnológicos que se encuentran en la lista para testificar en el juicio, el primero de una serie de demandas que esperan lograr que las grandes compañías de redes sociales se responsabilicen.

Un posible precedente para demandas similares anteriores

El resultado de la demanda de K.G.M. podría servir de precedente para la resolución de alrededor de 1.500 demandas similares contra empresas de redes sociales en EE.UU.

El juicio está programado para durar al menos seis semanas.

La joven también demandó a Snapchat y TikTok. Pero ambas compañías llegaron a un acuerdo extrajudicial antes del juicio el mes pasado.

Meta también enfrenta un juicio en Nuevo México que se encuentra en su segunda semana. La demanda, presentada por el estado, alega que las plataformas de la compañía fundada por Zuckerberg proporcionaron "un mercado" para depredadores infantiles y no filtraron contenido dañino para menores.

En paralelo, UE abre investigación contra Shein por "diseño adictivo"

La Comisión Europea (CE) anunció este martes la apertura de una investigación a la plataforma china Shein por lo que considera un "diseño adictivo", su falta de transparencia sobre sistemas de recomendación y la venta de artículos ilegales que incluyen "material de abuso sexual infantil".

La apertura de un procedimiento formal se centra en los sistemas que tiene la plataforma para limitar la venta de productos ilegales en la Unión Europea (UE), incluido "el contenido que podría constituir material de abuso sexual infantil, como muñecas sexuales", informó este martes la CE en un comunicado.

La investigación, abierta en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA), está orientada a los "riesgos" relacionados con lo que Bruselas considera "un diseño adictivo del servicio", incluida la concesión de puntos o recompensas a los consumidores por su participación, así como en "los problemas que tiene Shein para mitigar estos riesgos".

"Las características adictivas podrían tener un impacto negativo en el bienestar de los usuarios y la protección del consumidor en línea", explicó el Ejecutivo comunitario.

Por último, la Comisión investigará la transparencia de los sistemas de recomendación que Shein utiliza para proponer productos a los usuarios, ya que, según la DSA, la plataforma "debe revelar los principales parámetros utilizados (...) y debe proporcionar a los usuarios al menos una opción fácilmente accesible que no se base en el perfilado para cada sistema de recomendación".