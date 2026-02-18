Cataldo se suma al debate: "El Gobierno de emergencia fue el del Presidente Boric"

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se sumó al debate sobre la idea del "Gobierno de emergencia" que ha instalado y pretende ser la futura Administración Kast, y afirmó que el Ejecutivo que verdaderamente tuvo que enfrentar urgencias "fue el del Presidente Gabriel Boric".

El calificativo ha motivado frecuentes intercambios entre autoridades del Gobierno saliente y entrante, pero la polémica se avivó luego que el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, expresara el martes que la idea de un "Gobierno de emergencia" es una excusa para implementar reformas que signifiquen algún marco de "desprotección social".

En este contexto, Cataldo se unió a la conversación e indicó: "Es legítimo que cada Gobierno se caracterice de la forma que quiera. Lo cierto es que, al menos en materia educativa y en otras más -uno lo puede ver también en economía-, llegamos con 14% de inflación y la bajamos a menos de un 3%".

Además, en el ámbito educacional, "(asumimos) con diez puntos de pérdida de aprendizaje, con asistencia escolar y parvularia en el suelo y con muchos estudiantes desvinculados del sistema; y todo eso es lo que tuvimos que hacernos cargo y cada uno de esos indicadores ha tenido progresión positiva", dijo el titular de Educación.

"Es decir, si yo tengo que caracterizar a qué le tocó enfrentar la emergencia, en términos educativos al menos, este Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha sido el Gobierno de emergencia de verdad", sostuvo.

Republicanos responde: "Aletazos de ahogado"

Desde el venidero partido gobernante, Republicanos, la respuesta no tardó en llegar. Su secretaria general, Ruth Hurtado, manifestó que el Ejecutivo está dando "aletazos de ahogado".

"El Gobierno del Presidente Boric vemos que está dando los últimos aletazos de ahogado. Están en una situación muy compleja, en donde toda la ciudadanía se ha dado cuenta de su farra, en que han mal utilizado los recursos de todos los chilenos", fustigó.

"Hablar de que su gobierno fue de emergencia parece que ni siquiera se enteraron, porque la emergencia y la crisis en materia de seguridad, de educación, de salud, sigue tal cual está e incluso empeorada", aseveró Hurtado.