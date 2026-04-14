La Gobernación de la Región Metropolitana lanzó la primera Política de Turismo para Santiago, que define el desarrollo turístico de la ciudad para los próximos 10 años y tiene como uno de sus objetivos posicionarla como la capital del vino, de la montaña, de negocios y de grandes eventos, con un enfoque inclusivo, sostenible y descentralizado.

La política fue elaborada con la participación de más de nueve mil personas e implicó una inversión de 123 millones de pesos. Además, contempla la implementación de una plataforma que concentrará la oferta turística de las 52 comunas de la región con información actualizada sobre eventuales panoramas.

El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, también hizo hincapié en la seguridad: "La tercera visión nuestra es que Santiago sea capital del turismo sustentable, seguro y de calidad. Eso significa no solamente garantizar la seguridad ciudadana de los extranjeros que vienen a Chile, sino también la seguridad en los operadores turísticos. Aquí hay mucha informalidad", lamentó.

"La seguridad es mucho más amplia que la seguridad ciudadana; implica la seguridad de toda la experiencia turística que uno tiene en Santiago y en eso es lo que estamos trabajando. Por eso es que hay mucho en materia de fiscalización, formación y capacitación y, por supuesto, también de mejoras de infraestructura", afirmó.

Por su parte, la presidenta de la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), Mónica Zalaquett, valoró la iniciativa, ya que "el 45% de los turistas que llegan a nuestro país entran por Santiago. La ciudad cuenta con todos los atributos para convertirse en un gran destino turístico, pero para esto teníamos que dar este paso: tener una política y hoja de ruta que nos permita ejecutar y avanzar de forma más acelerada".

"Esta es una industria que genera hoy aproximadamente 700 mil mpleos en todo el país. Sabemos que podemos dar un paso importante en generar unos 150 mil empleos más en Chile si trabajamos de manera adecuada este sector", sostuvo.

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