Periodista de EE.UU. alucinó con la gastronomía y modernidad de Santiago

El periodista estadounidense Brian Winter se deshizo en elogios hacia Santiago de Chile tras visitarla durante abril, por su modernidad, infraestructura y especialmente su gastronomía.

A través de su cuenta en X, el comunicador relató que su paso por la ciudad superó sus expectativas, especialmente por el nivel de modernidad y la calidad de la comida, la cual aseguró que lo dejó "perdiendo la cabeza".

"Tuve la semana más espectacular en Santiago de Chile, que siempre había considerado en el segundo nivel de las capitales de LatAm (lo siento), pero que realmente ha subido de nivel en los últimos años con comida increíble, nuevos espacios, incluyendo el Mercado Urbano de Tobalaba (MUT)", escribió junto a imágenes de distintos puntos de la capital.

En su publicación, también comparó la infraestructura chilena con la de otros países de la región, destacando especialmente los avances en conectividad. "Porque estas cosas importan, miles de millones en nueva infraestructura, incluyendo un sistema de túneles que te lleva desde el aeropuerto hasta el extremo opuesto de la ciudad con una velocidad que la Ciudad de México o São Paulo solo pueden soñar. Ir en abril con un clima impecable también ayuda", comentó.

Además, compartió un video donde mostró lo que más le llamó la atención durante su visita, apuntando a la gastronomía local, en particular los mariscos, tanto por su sabor como por su valor.

"Este soy yo perdiendo la cabeza por un plato de erizos del mar, como 20 dólares en La Calma por algo que probablemente valdría mil dólares en Nueva York", concluyó.