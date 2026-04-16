Turista deberá pagar cerca de $4 millones por daños en parque de Rapa Nui: Fue expulsado

Un turista estadounidense fue condenado a pagar cerca de 4 millones de pesos tras ser responsabilizado por daños arqueológicos en el sector Rano Raraku, al interior del Parque Nacional Rapa Nui, en la Región de Valparaíso.

El hecho ocurrió durante la noche del 12 de abril, cuando el visitante ingresó de manera irregular a una zona restringida del sector Pu Makari, fuera del horario permitido y sin contar con ticket de acceso.

Según informó la administración del parque, el sujeto ingresó por un sector posterior, sin ser detectado en ese momento debido a un cambio de turno del personal.

El turista llegó hasta la cima del cráter y posteriormente cayó desde una altura aproximada de 15 metros, quedando atrapado en el lugar, lo que obligó a desplegar un operativo de rescate.

Durante el procedimiento, el hombre aseguró que se encontraba en el lugar para esparcir las cenizas de su abuela.

El fiscal jefe de la Fiscalía Local de Rapa Nui, Sergio Espinosa, indicó que, una vez cancelada la indemnización, el estadounidense fue expulsado de la isla y quedó con prohibición de ingreso por un año a todos los parques nacionales del país.

Desde la administración del Parque Nacional Rapa Nui recalcaron que el cumplimiento de las normas de visita es obligatorio, tanto para la protección del patrimonio arqueológico como para la seguridad de quienes recorren el sector.

Asimismo, hicieron un llamado a turistas y a la propia comunidad a respetar las disposiciones vigentes y contribuir al resguardo del territorio.