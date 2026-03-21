Valparaíso: Indagan homicidio de hombre de 54 años en vía pública de Cerro Placeres

Un hombre fue hallado muerto en el Cerro Placeres de Valparaíso la madrugada de este sábado, en un hecho que está siendo indagado por la Policía de Investigaciones (PDI).

Según se informó, el hecho ocurrió en calle Cabritería Norte y la víctima, de 54 años y sin antecedentes policiales, fue encontrada con heridas cortantes.

El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, detalló que el hombre "presentaba dos heridas cortantes a nivel de la región cervical, y su causa de muerte estaría en correspondencia con un shock hipovolémico consecutivo de estas heridas cortopenetrantes en la región cervical".

Además, dio cuenta que "los equipos especializados se encuentran trabajando en el sitio del suceso, levantando el relato de testigos, el empadronamiento de vecinos y también el análisis de las cámaras de video".

Por el momento no se han registrado detenidos por este caso.