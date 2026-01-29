CChC: Se necesita construir casi 980 mil viviendas para solventar déficit habitacional

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) señaló que cerca de 980.000 viviendas se necesitan construir en Chile para atender los requerimientos habitacionales más urgentes de los distintos segmentos de la población.

El dato se desprende del "Balance de Vivienda 2025: Evolución y análisis del déficit habitacional en Chile", documento elaborado por la CChC a partir de la encuesta Casen 2024 y revelado esta mañana en una conferencia de prensa.

El casi millón de viviendas que faltan por construir corresponde a 22.000 personas en situación de calle, 121.000 familias viviendo en campamentos y otros 834.000 hogares que integran el "déficit habitacional" propiamente tal.

"Si bien la demanda crítica por viviendas ha disminuido respecto de la medición anterior, sigue habiendo cerca de un millón de familias que no tiene una digna para vivir", lamentó el presidente de la CChC, Alfredo Echavarría.

"Sin duda, esto representa una crisis humanitaria que demanda mucha creatividad, colaboración y trabajo entre el sector público, el privado, la sociedad civil y las comunidades para resolverlas, así como recuperar el crecimiento económico y la capacidad de generar empleo. Estas son las bases para crear respuestas que estén a la altura de este gran desafío social", sostuvo.

Déficit habitacional es menor en sectores vulnerables, pero se mantiene en la clase media

Sin embargo, el gremio destacó que el déficit habitacional disminuyó en los sectores más vulnerables, aunque se mantiene para la clase media.

"Dada la magnitud del problema, podemos decir que estamos ante una reducción marginal del 10%. Sin embargo, es destacable que se haya concentrado en las familias más vulnerables, porque si bien éstas hoy representan el 57% del total de los requerimientos habitacionales del país, en el período analizado unas 78.000 familias de este segmento vieron resulta su demanda por una vivienda", dijo el subgerente de Estudios de la CChC, Daniel Serey.

En cambio, "si bien en la clase media los requerimientos habitacionales disminuyeron 3%, el allegamiento por incapacidad financiera, es decir, que no pueden arrendar una vivienda en la misma comuna donde residen, aumentó en torno a 7% en el período. A nuestro juicio, esto es, sobre todo, el reflejo de la debilidad de la economía y del empleo", agregó.

Otros datos destacados del informe son que el déficit cayó en todos los tipos de familias -siendo más significativa esta reducción en las familias biparentales (parejas con o sin hijos)- y en el segmento de las familias extranjeras.

Sin embargo, las necesidades más urgentes de acceso a una vivienda se siguen concentrando en hogares con "jefas de hogar", que explican el 60% de la demanda no resuelta.

Desglose por región

Las regiones que tuvieron mayor reducción en su déficit habitacional fueron La Araucanía (-21%), Tarapacá (-20%), Atacama (-19), Magallanes (-16%) y Antofagasta (-15%).

En tanto, en la mitad de las 16 regiones del país predomina el déficit por allegamiento por incapacidad financiera, mientras que en otras siete regiones el factor dominante son las viviendas irrecuperables. Solo en la Región de O'Higgins ambos componentes tiene igual presencia (44%).

Por su parte, la Región Metropolitana concentra hoy el 42% de los requerimientos habitacionales a nivel nacional, lo que equivale a 348.610 viviendas y representa una disminución del 11% respecto del informe anterior.