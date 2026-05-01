Comisión de Vivienda de la Cámara Baja oficiará a Contraloría por órdenes de demolición en El Olivar

La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputadas y Diputados enviará un oficio a Contraloría tras las órdenes de demolición de viviendas construidas tras el megaincendio en Viña del Mar, donde se acusa que no hay claridad en los papeles que les han hecho firmar a los vecinos del sector El Olivar.

La medida impulsada por el titular del Minvu, Iván Poduje, demolerá 50 obras llevadas a cabo por la constructora San Sebastián tras el megaincendio de 2024. Esto debido a posibles fallas estructurales detectadas por la división técnica de la cartera en materiales y ejecución de obras.

En paralelo, se acusa que vecinos de El Olivar fueron convocados por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso a reuniones informales sin previo aviso ni claridad sobre su finalidad, en las que se les habría solicitador firmar documentos vinculados a la demolición de sus casas, bajo la premisa de no retrasar el proceso de reconstrucción.

La diputada Ana María Gazmuri (bancada PC) señaló que "tenemos versiones totalmente contradictorias. Aquí lo que necesitamos desde nuestro rol fiscalizador es claridad. Claridad para las decisiones que se toman; claridad porque efectivamente lo que hemos conocido es que estos informes no estarían señalando que la solución era la demolición. Entonces queremos entender qué pasó acá".

"También hay un problema con las fechas: un informe que sale el día 13 (de abril), después se sabe que se había hecho el día 9 (de abril). Hay información poco clara, que es parte de los problemas que vemos, porque se les ha hecho firmar papeles en que ellos voluntariamente renuncian a esta entidad patrocinante y por lo tanto automáticamente le dan de baja a ese proyecto, pero esto siempre con poca claridad, sin que los vecinos supieran que era eso lo que estaban firmando", denunció la parlamentaria.

No obstante, el presidente de la Comisión, el diputado Juan Carlos Beltrán (RN), respaldó la gestión de Poduje: "No me cabe ninguna duda de que la gran labor que está realizando el ministro Iván Poduje es de primer nivel, recorriendo el país y sobre todo preocupándose de que las viviendas sean de óptima calidad para mejorar la calidad de vida de cientos y miles de chilenos. Apoyo al ministro por su trabajo que está realizando y desplegado en el país".

Montes enfrenta posible acusación constitucional

Por otra parte, el exministro de Vivienda, Carlos Montes, abordó la posible acusación constitucional en su contra por el Plan de Emergencia Habitacional: "Es parte de las reglas que los ministros salientes puedan, durante tres meses, ser convocados. Hasta el momento lo que se ha planteado es a propósito de un informe de la Contraloría, que yo voy a ir el martes y el miércoles a las dos cámaras a explicar, a dar una opinión al respecto; fui invitado y espero que se aclaren las cosas".

"Aprendí que las instituciones democráticas deben respetarse y buscar responder ahí, y voy a tratar de explicar lo que realmente dicen las cosas, no las interpretaciones que se han hecho", aseveró.

Asimismo, señaló sobre la gestión de Poduje: "No soy comentarista de lo que él haga. Lo que sí yo quiero decir es que la vivienda es algo demasiado importante para las familias y requiere mucha unidad. El conflicto hace retroceder; hay que tratar de resolver las cosas unidos".