Poduje arremetió contra Boric y el "machetazo" a los subsidios tras su apoyo a diputada Urrutia

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, arremetió contra el expresidente Gabriel Boric por haber efectuado -aseguró- "el recorte de subsidios para familias vulnerables más grande en la historia de Chile", luego que el frenteamplista manifestara su apoyo a la diputada y compañera de partido Tatiana Urrutia.

De acuerdo con La Tercera, los hechos tienen como contexto una sesión de la Comisión de Vivienda de la Cámara realizada el miércoles, enfocada en un informe sobre la gestión del exministro de Vivienda Carlos Montes y que contó con la participación de Poduje y de la contralora Dorothy Pérez.

Allí, según lo relatado por la diputada Urrutia, el presidente de la comisión, Juan Carlos Beltrán (RN), la acusó de responsabilizarla públicamente por el término de la sesión sin que el actual titular del Minvu alcanzara a exponer; mientras que diputados republicanos instalaron "una campaña de mentiras" en redes sociales respecto a lo ocurrido, situación que -aseguró - derivó en ataques y amenazas virtuales.

Tras ello, Boric comentó una publicación de la diputada con el mensaje: "Fuerza compañera. No estás sola", lo que fue respondido por el propio Poduje en X.

"Expresidente Gabriel Boric, las que realmente están solas son las más de 20 mil familias que dejó sin casa con el machetazo de (el exministro de Economía y Hacienda, Nicolás) Grau", reprochó el arquitecto, haciendo referencia al "Oficio Ordinario nº255 del 5 de febrero del 2026".

"(Constituyó) el recorte de subsidios para familias vulnerables más grande en la historia de Chile", reprochó el secretario de Estado.