Poduje en el Biobío: Si no se aprueba ley "se va a complicar la reconstrucción"

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, llamó a los parlamentarios del Biobío a aprobar la ley de reconstrucción propuesta por el Presidente Kast; de lo contrario, "se va a complicar la reconstrucción" de las viviendas destruidas por los incendios.

De visita en el sector de Lirquén, ubicado en la comuna de Penco -una de las más afectadas por los siniestros-, el arquitecto expresó: "Esperamos que el Congreso, en honor a todas las familias, pueda aprobar la ley de reconstrucción nacional, que incluye el financiamiento de este proyecto (habitacional)".

"Nos va a costar alrededor de 100 mil millones de pesos e incluye 20 mil millones para nuevos accesos a toda la zona alta de Penco y Lirquén, más las viviendas que se quemaron y el terreno", desglosó el titular del Minvu.

Asimismo, "permitamos otros 300 mil millones para terminar la reconstrucción del resto de las localidades, por lo que para nosotros es fundamental que se apruebe la ley de reconstrucción y esperamos que se haga lo antes posible. Si no se aprueba, se va a complicar la reconstrucción, pero vamos a reconstruir", aseguró.

Consultado por la prensa sobre qué hará el Ejecutivo si el proyecto se rechaza, el ministro afirmó que "siempre hay un plan B", pero evitó ahondar en detalles hasta que "se vea la votación del Congreso".



El proyecto de reconstrucción busca reunir fondos por cerca de 450 millones de dólares para reconstruir las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío, aquejados por los incendios durante los años 2024 y 2026.