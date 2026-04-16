Poduje en el Biobío: Si no se aprueba ley "se va a complicar la reconstrucción"
De visita en Lirquén, ubicado en la comuna de Penco, afirmó que la solución habitacional en esa zona costará "alrededor de 100 mil millones de pesos".
En caso de que fuese rechazado, el titular del Minvu afirmó que "siempre hay un plan B", pero evitó ahondar en detalles "hasta ver la votación" legislativa.
El proyecto de reconstrucción busca reunir fondos por cerca de 450 millones de dólares para reconstruir las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío, aquejados por los incendios durante los años 2024 y 2026.