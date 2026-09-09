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Tópicos: País | Vivienda

Presidente Kast presentó proyecto para facilitar el financiamiento de la casa propia

Publicado:
| Periodista Radio: Gonzalo Aguirre
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El proyecto contempla un aporte estatal del 3% para completar el pie hipotecario tras un periodo sostenido de depósitos por parte de los postulantes.

La iniciativa establece la constitución del Fondo Nacional para la Vivienda, organismo administrado por BancoEstado para financiar créditos residenciales.

Presidente Kast presentó proyecto para facilitar el financiamiento de la casa propia
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Sectores opositores valoraron el anuncio oficial destacando la importancia de abatir los costos para las familias de clase media.

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En el Palacio de Cerro Castillo, el Presidente José Antonio Kast concretó este miércoles la presentación del proyecto de ley de Reforma al Mercado de Capitales y Financiamiento de la Casa Propia.

La iniciativa busca ampliar las alternativas de financiamiento para familias de clase media, emprendedores y nuevos proyectos, junto con actualizar las regulaciones del sector financiero.

Entre los ejes principales de la propuesta destaca un incentivo estatal al ahorro residencial, el cual contempla un aporte público equivalente al 3% para completar el 10% del pie exigido en créditos hipotecarios, previo cumplimiento de un período de ahorro sostenido.

"Hay un elemento de este proyecto que es muy relevante: que promueve el ahorro y les permite a las familias, después de 30 meses de ahorro sostenido que se acerque a la cuota que a futuro se va a pagar, que en el pie, que estimamos del 10%, el Estado ponga el 3% del 10%. Entonces, que la familia pueda finalmente comprar su casa con un 7% de pie", explicó Jorge Quiroz, ministro de Hacienda.

El Presidente Kast destacó que "con este proyecto, que crea el Fondo Nacional para la Vivienda -el Fonavi-, que será administrado por el BancoEstado y cuyo objeto será adquirir y financiar créditos hipotecarios para la primera vivienda, estamos dando un paso, y también con el tema del ahorro voluntario para la vivienda".

Apoyo transversal

La iniciativa fue recibida favorablemente por sectores de la oposición presentes en la ceremonia.

El diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, afirmó que "tenemos un objetivo que es compartido: que se facilite y se haga más barato el acceso de las familias de clase media a la casa propia para que puedan construir un hogar para su familia de forma más económica y con mayores facilidades y también con apoyo de parte del Estado".

"Eso es un objetivo común, compartido, y para el cual perfectamente podemos trabajar juntos", aseguró el legislador.

El proyecto de ley iniciará su tramitación legislativa en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde expondrá el subsecretario de la cartera, Sebastián Vallebona.

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