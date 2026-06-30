Nueva etapa de desalojo de la megatoma: Buscan desocupar 40 hectáreas

La segunda etapa de desalojo de la megatoma del Cerro Centinela, ubicada en la ciudad de San Antonio (Región de Valparaíso), comenzó este martes con el objetivo de desocupar 40 hectáreas al terminar esta semana.

Según los dirigentes, no deberían quedar más de 30 casas habitadas terminado el procedimiento, pues muchas de las familias notificadas se retiraron voluntariamente en las últimas dos semanas, incluso hasta la tarde del lunes.

"El primer polígono son 5,3 hectáreas y de ellas, corresponde el desalojo de 156 techos, 115 familias, 63 hombres y 52 mujeres, 37 niños y 28 extranjeros", detalló el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, antes de relevar que "hemos comunicado oportunamente a las familias, a través de la municipalidad y con 15 días de anticipación, que teníamos que cumplir este fallo a partir de hoy".

"Por lo tanto, todas las familias han sido notificadas de ello, tomando también la experiencia de la pasada Administración", añadió la autoridad.

Además, el procedimiento de hoy se ve facilitado porque durante el fin de semana, la empresa inmobiliaria San Antonio -dueña de los terrenos ocupados- dispuso un camión para que algunas familias puedan retirar sus enseres.

En comparación con el operativo anterior, cuando carabineros resultaron heridos de bala y pobladores encendieron barricadas, el despliegue de esta jornada ha sido más tranquilo hasta ahora.

De hecho, Carabineros dio cuenta de una reducción del contingente policial que se encuentra en terreno.