Segundo día de demolición en toma Santa Marta en Maipú

La demolición de la toma Santa Marta, en la comuna de Maipú, alcanzó este jueves un 60 por ciento de avance en su segundo día de trabajos, en el marco de un operativo coordinado entre Carabineros y la Municipalidad para recuperar el terreno ocupado irregularmente en el sector de Camino a Melipilla con Avenida Pajaritos.

Carabineros confirmó que desde ayer no quedan personas en las viviendas que permanecían en pie. Para confirmar, durante la mañana se desplegaron cerca de 60 efectivos policiales, incluyendo personal de Control de Orden Público y del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos.

Con el avance de las labores y ante la ausencia de resistencia, el contingente fue reducido. En el lugar permanecen un carro lanzaaguas, un carro lanzagases y alrededor de 20 funcionarios policiales.

Los trabajos de esta jornada se llevarán a cabo en el tramo más complejo del terreno. Las construcciones que fatan se ubican al otro lado de un canal que bordea el trébol del sector, lo que limita el acceso de la maquinaria pesada y obliga a operar en un espacio reducido.

Además, varias viviendas contaban con pasarelas improvisadas que cruzaban el canal para conectarse con el resto del campamento, situación que genera condiciones insalubres.

Se espera que la demolición concluya durante esta jornada, para luego iniciar la remoción de escombros, tarea que realizarán equipos de limpieza de la Municipalidad de Maipú.