Tornado en Requínoa: Poduje anunció retiro urgente de asbesto y reparación de viviendas en seis meses

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, viajó este martes a la comuna de Requínoa (Región de O'Higgins), afectada ayer por el paso de al menos un tornado, desde donde anunció el retiro urgente de asbesto y la posterior reparación de las viviendas afectadas en un plazo de seis meses.

De acuerdo con los primeros balances, el fenómeno provocó daños en decenas de inmuebles, caída de árboles y postes del tendido eléctrico, y vehículos afectados.

En conversación con el canal 24 Horas, el secretario de Estado explicó que la presencia de asbesto disperso en la zona se originó por el desprendimiento violento de techumbres de construcciones antiguas que utilizaban planchas de pizarreño fabricadas antes de la normativa restrictiva del año 2001.

"Como acá voló el asbesto y tenemos trozos por todas partes, va a venir una empresa especializada a hacer su retiro, con autorización de la Seremi, y ahí nosotros entramos a hacer la reparación de las viviendas. Lo que sí yo espero, y le pedí a la Seremi también, que acá no opere la burocracia y nosotros lo hagamos rápido", puntualizó el titular del Minvu.

Poduje afirmó que se realizarán distintos "proyectos de reparación y muchos techos nuevos. El ministro (Claudio) Alvarado dispuso a toda su gente acá, se traen los kits de emergencia, de higiene, y se protege la lluvia con nylon o con algunas planchas".

"Senapred ya trajo las planchas de zinc, pero nosotros -en paralelo- vamos levantando los daños, hacemos el proyecto de reparación definitivo, aplicamos un subsidio directo a la familia y se hace de inmediato", complementó.

El ministro señaló que en el lugar "también volaron todas las panderetas, algunas de ellas de adocreto, así que vamos a tener que reponer panderetas y muchos parrones, que es parte de la identidad de este lugar, también los vamos a reponer. La principal afectación ahora es la angustia de los adultos mayores, están muy afectados, así que estamos con un equipo de contención trabajando".

"Esto debiera estar, esperemos, arreglado ya listo en seis meses, todo terminado", aseguró.