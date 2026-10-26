La jefa coordinadora de Meteored, Pamela Henríquez, describió como "de libro y casi de película" el tornado que este lunes afectó a la comuna de Requínoa (Región de O'Higgins), provocando daños a más de 70 casas.

Explicó que durante la tarde las precipitaciones con tormentas y granizos fueron "subiendo en intensidad y, de pronto, aparecieron las nubes verticales, que se formaron justamente en la región, y tuvimos este tornado bastante intenso y poco visto: su forma incluso es muy de libro, casi de película; un tornado con todas sus letras", dijo la experta.

"Nosotros no podemos medirlo (exactamente en su intensidad); no tenemos el equipamiento, pero sí sabemos los efectos que produce, y por eso es que, preliminarmente, (se afirma que) está en categoría Fujita 2: una intensidad entre 178 a 200 kilómetros por hora", afirmó la meteoróloga.

Sin embargo, "falta todavía hacer un examen más exhaustivo para saber si fue un solo tornado, porque a veces podemos encontrarnos otro que también se haya cruzado por ahí" y aún no ha sido advertido, señaló Henríquez.

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