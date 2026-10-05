"Tu Casa a Tu Pinta 2.0": Minvu ampliará beneficio para reparar casas y departamentos

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo prepara una nueva versión del beneficio que entrega recursos para realizar reparaciones en las viviendas, luego de la alta demanda registrada en las postulaciones a la Tarjeta Banco de Materiales para Jefas de Hogar.

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció la iniciativa, denominada "Tu Casa a Tu Pinta 2.0", que ampliará tanto el tipo de viviendas que podrán acceder al beneficio como el rango de vulnerabilidad considerado para sus potenciales beneficiarios.

La primera versión de la tarjeta permite adquirir materiales de construcción para ejecutar arreglos de baja complejidad técnica en las viviendas, con un monto de hasta 1,6 millones de pesos. Según explicó Poduje, los cupos disponibles están prácticamente agotados debido a la cantidad de familias que solicitaron la ayuda.

El secretario de Estado señaló que durante el proceso de postulación recibieron consultas desde distintas regiones, principalmente de personas que cuestionaban que los departamentos no estuvieran contemplados y que quienes se encontraban dentro del 40% de mayor vulnerabilidad tampoco pudieran acceder.

Ante esto, la nueva versión incorporará a quienes viven en departamentos y ampliará el universo de beneficiarios a familias ubicadas entre el 40% y el 90% de vulnerabilidad, de acuerdo con el Registro Social de Hogares.

Entre las reparaciones consideradas estarán los arreglos de pisos para departamentos y de techumbres para casas, además de trabajos en baños, cercos y rejas.

El ministro llamó a las familias interesadas a estar atentas al proceso de postulación, aunque todavía no existe una fecha informada para su apertura. "Pronto van a estar todos los detalles para que te puedas inscribir", afirmó Poduje.