Kenneth (96) y Betty (91) llevan más de 70 años casados, pero Kenneth estaba viviendo en una residencia de ancianos, separado de su esposa debido a las restricciones impuestas por el Covid-19, Betty no aguantó más la distancia y le preparó una sorpresa a su esposo con la ayuda de varios enfermeros. Se mudó al asilo para acompañar a su esposo con demencia. Cuando la vio, Kenneth dijo a Betty si podía llevarlo de regreso a su casa, a lo que si amada le respondió: : "No, no voy a llevarte de regreso, he venido a vivir contigo, ¿Bien? Me mudé. ¿Estás bien, eres feliz?". Ambos lloraron mientras se abrazaban

