En caminata espacial de siete horas, astronautas repararon brazo robótico de la EEI

Los astronautas estadounidenses de la NASA Chris Williams y Jessica Meir repararon este martes el brazo robótico de la Estación Espacial Internacional (EEI) en una caminata espacial de más de siete horas.

Los dos tripulantes sustituyeron una articulación de la muñeca del brazo que falló el pasado 27 de mayo, cuando registró "un elevado consumo de corriente en el motor y no se movió de la manera esperada", informó la agencia espacial de Estados Unidos en su transmisión en directo.

Williams y Meir salieron al exterior del laboratorio orbital a las 8:20 horas del este de Estados Unidos (12:20 GMT), y dieron por concluido el paseo a las 15:40 (19:40 GMT), tras siete horas y 20 minutos de trabajo.

Su tarea principal era retirar y cambiar esa pieza del "Canadarm2", el brazo robótico que Canadá apoya a la estación en tareas de captura de naves de carga, mantenimiento y ensamblaje, caminatas espaciales e inspección general.

"Las reparaciones en sistemas robóticos, como el 'Canadarm2' son normales y previsibles tras más de 25 años de operaciones continuas, ya que el sistema fue diseñado teniendo en cuenta componentes reemplazables y un mantenimiento planificado", aseguró la agencia.

Tras la reparación, el centro de control de la NASA en Houston volvió a encender el brazo y comprobó sus conexiones. En los próximos días, los controladores empezarán a moverlo para seguir verificando que opera con normalidad.

Para Williams, fue su segunda caminata espacial y para Meir, la quinta, y la número 280 en apoyo al montaje y el mantenimiento de la Estación Espacial Internacional, según la NASA.