La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, por su sigla en inglés) autorizó este miércoles a la empresa aeroespacial y de inteligencia artificial SpaceX a colocar en órbita un millón de satélites para crear centros de datos espaciales.

El presidente de la FCC, Brendan Carr, anunció en X la autorización "histórica" a la solicitud de la empresa del magnate Elon Musk para lanzar los "módulos de computación orbitales" que formarán la constelación Starmind, e indicó que esta y sus rivales usarán energía solar.

"La FCC otorga a SpaceX autorización para que despliegue 1 millón de módulos de computación orbitales para procesar cantidades masivas de datos que se usarán aquí en la Tierra", indica un comunicado.

"Más fundamentalmente, promete acercar a la raza humana a una civilización Kardashev II, que puede aprovechar la potencia completa del Sol. El sistema también opera de acuerdo con las normas de desechos orbitales de la FCC", agregó la agencia.

Carr destacó en la nota que EE.UU. "está liderando al mundo hacia la era de la super inteligencia" y que esta acción abre una "nueva frontera" en la infraestructura "necesaria para impulsar el liderazgo y el crecimiento de EE.UU.".

"Al desplazar la capacidad de computación más allá de la Tierra, SpaceX y los muchos competidores que trabajan en sus propios centros de datos orbitales están aprovechando el momento", enfatizó el funcionario.

La autorización también autoriza a SpaceX a mantener un mando y control "resilientes", usando vínculos de radiofrecuencia para telemetría, seguimiento y mando de respaldo y de emergencia en todo el sistema de satélites, indica la nota.

Asimismo, autoriza a la empresa a suplementar vínculos intersatelitales ópticos con comunicaciones de radiofrecuencia de banda de enlace descendente de 18.8 a 19.3 GHz y banda de enlace ascendente de 28.6 a 29.1 GHz.

ESO: Permiso a SpaceX transformará radicalmente el cielo nocturno

El Observatorio Europeo Austral (ESO, por sus siglas en inglés) criticó este jueves la decisión de la FCC, al considerar que cambiaría el cielo nocturno para la astronomía y generaría otras interferencias y riesgos.

"Tal como se ha aprobado, este proyecto no solo tendría consecuencias profundas para la astronomía, sino que también transformaría radicalmente el cielo nocturno para todos los habitantes del planeta", indicó el director general del ESO, Andreas Kaufer, en un comunicado.

Según el observatorio, con sede en Alemania, un análisis técnico dirigido por el experto del ESO Olivier Hainaut y publicado a principios de este año, cuantificó las consecuencias que tendría el lanzamiento al espacio de grandes constelaciones de satélites brillantes para la observación del cielo nocturno.

En concreto, afirma el ESO, "las constelaciones previstas, incluidos los centros de datos espaciales de SpaceX, dificultarían la capacidad de la humanidad para observar objetos cósmicos débiles, como galaxias lejanas, algunos planetas similares a la Tierra que orbitan alrededor de otras estrellas e incluso asteroides potencialmente peligrosos para nuestro planeta".

El observatorio añade que, aunque las empresas de satélites, incluida SpaceX, trabajan para reducir el brillo de sus satélites individuales, "el enorme número de unidades autorizadas en estos proyectos hará que la cantidad total de estelas luminosas en las imágenes supere lo que puede mitigarse".

Asimismo, el ESO sostiene que, más allá de la astronomía óptica, una constelación de un millón de satélites "generaría interferencias radioeléctricas que afectarían a la radioastronomía, contaminaría la atmósfera debido a los numerosos lanzamientos y la reentrada de los satélites, y saturaría la órbita terrestre baja, con el consiguiente riesgo de colisiones en cadena".

El ESO respalda, indicó la organización, el establecimiento de marcos de gobernanza internacional que permitan compatibilizar la innovación espacial con la protección del cielo nocturno, la investigación científica y la sostenibilidad del entorno espacial a largo plazo.

"A medida que las actividades espaciales se expanden rápidamente, las decisiones con consecuencias globales deben basarse en pruebas científicas y evaluarse a través de los mecanismos internacionales adecuados", argumenta.