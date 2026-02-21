Síguenos:
Tópicos: Sociedad | Astronomía | Espacio

NASA retrasó lanzamiento de Artemis II por anomalía técnica

La agencia detectó una falla en el sistema de propulsión durante una prueba con combustible, lo que obligará a reprogramar la ventana de lanzamiento prevista para marzo.

La misión, que contempla el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años, llevará a cuatro astronautas en un viaje de unos diez días.

La NASA anunció este sábado que retrasará el lanzamiento de Artemis II, programado inicialmente para el próximo 6 de marzo, por problemas técnicos.

En una publicación en la plataforma X, la agencia espacial de EE.UU. informó que su equipo descubrió una anomalía en el sistema de propulsión del cohete SLS que forzará a un posible traslado de la nave e impactará "la ventana de lanzamiento" del mes que viene.

La NASA indicó que continuará proporcionando actualizaciones a medida que avance la evaluación técnica y se definan los próximos pasos de la misión, que marcará el primer vuelo tripulado del programa Artemis alrededor de la Luna en más de cinco décadas.

La misión llevará por primera vez a la órbita lunar a una mujer, a un astronauta afroamericano y a uno canadiense.

Esta semana, la NASA llevó a cabo una segunda prueba general con combustible, luego de que se pospusieran las ventanas de lanzamiento previstas para febrero debido a inconvenientes en el primer ensayo en frío.

Este segundo ensayo terminó el viernes y buscaba ejecutar toda la secuencia de operaciones de lanzamiento de Artemis II, que llevará a cuatro astronautas alrededor de la Luna durante una misión de unos diez días.

La prueba incluía cargar propelentes criogénicos en los tanques del cohete SLS, donde se detectaron las fallas, además de realizar un conteo regresivo, probar la capacidad de reiniciar el reloj de cuenta regresiva y vaciar los tanques para practicar procedimientos de cancelación de lanzamiento.

Junto con el comandante de la misión, el astronauta estadounidense Reid Wiseman, viajarán los especialistas de la NASA Christina Koch y Victor Glover, y el astronauta de la agencia espacial canadiense (CSA) Jeremy Hansen.

