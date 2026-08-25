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SpaceX prevé lanzar en 2027 sus primeros satélites de IA con tecnología de Nvidia
Publicado:
| Periodista Digital: EFE
La empresa aeroespacial SpaceX prevé lanzar en el cuarto trimestre de 2027 sus primeros satélites equipados con tecnología de inteligencia artificial (IA) de Nvidia, un proyecto que busca llevar centros de computación al espacio.
"Nuestro diseño es significativamente más sencillo, barato, denso y ligero que un 'rack' tradicional", señaló en X el magnate Elon Musk, fundador de la compañía, en referencia a la infraestructura que se utiliza en los centros de datos convencionales.