Arturo Vidal valoró su reencuentro con Aránguiz y Vargas en el Superclásico: Siempre es un placer verlos

El mediocampista de Colo Colo Arturo Vidal utilizó su habitual espacio de transmisión en streaming para analizar el triunfo albo por 1-2 en el Superclásico 200 ante Universidad de Chile, instancia en la que se reencontró en cancha con varios de sus excompañeros de la histórica "Generación Dorada".

Durante su transmisión, el "King" tuvo palabras de mucho afecto para Charles Aránguiz y Eduardo Vargas, con quienes compartió los mayores éxitos de la selección chilena. No obstante, llamó la atención que evitó cualquier mención a Marcelo Díaz, capitán y referente del cuadro estudiantil.

"Siempre es un placer ver a Charles, al Edu. Compartimos muchas cosas y vivimos años juntos", expresó el volante albo al recordar los momentos vividos en el combinado nacional.

En esa misma línea, el bicampeón de América enfatizó en la buena relación que mantiene con ambos: "Pasamos de todo, siempre concentrados. Tenemos buena onda y siempre es lindo ver a los chiquillos".

Finalmente, Vidal reflexionó sobre el paso de los años y el tramo final que viven los referentes de aquella camada dorada en el fútbol profesional, asumiendo con nostalgia que "en algún momento esto se va a acabar".