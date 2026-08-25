Cruzados puso fin al ciclo de José María Buljubasich como gerente deportivo

Cruzados, concesionaria que rige los destinos de Universidad Católica, remeció el fútbol chileno este martes al anunciar oficialmente el fin del ciclo de José María Buljubasich como gerente deportivo de la institución, poniendo término a un histórico periodo de 16 años a la cabeza de las decisiones futbolísticas del club.

A través de un comunicado oficial, la concesionaria informó que "por decisión del directorio se ha determinado poner fin al ciclo del gerente deportivo de Universidad Católica, señor José María Buljubasich".

El "Tati" asumió la gerencia deportiva en el año 2010, liderando una de las etapas más exitosas en la historia del cuadro de La Franja al conquistar en este tiempo un total de 12 trofeos: siete títulos de Primera División, cuatro Supercopas y una Copa Chile.

El vínculo de Buljubasich con Universidad Católica va mucho más allá de su rol en los despachos. Como futbolista, el exguardameta fue capitán y campeón del recordado Torneo de Clausura 2005.

En ese mismo año, el argentino nacionalizado chileno inscribió su nombre con letras doradas al lograr el récord de imbatibilidad del fútbol chileno, manteniéndose durante 1.352 minutos sin recibir goles, una marca que sigue completamente vigente hasta el día de hoy.

"Desde Cruzados agradecemos la gestión de José María, deseándole éxito en sus próximos desafíos profesionales", expresó escuetamente la institución en el escrito de despedida.