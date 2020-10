"Inequívoco" hallazgo: NASA confirmó que hay agua en la Luna

La Luna contiene agua helada, según nuevos "datos inequívocos de detección", y además se confirmó que en su superficie hay numerosos cráteres a los que nunca llega la luz solar, donde el hielo podría estar atrapado de forma estable.

Nature Astronomy publicó dos estudios firmados por científicos estadounidenses, uno de los cuales señala la inequívoca detección de agua molecular (H2O) en la Luna y el otro sugiere que aproximadamente 40.000 metros cuadrados de su superficie, de los que un 40% están en el sur, tiene la capacidad de retener agua en las llamadas trampas frías.

Hace dos años ya se habían detectado signos de hidratación en la superficie lunar, particularmente alrededor del polo Sur, que posiblemente correspondían a la presencia de agua, pero el método empleado no podía diferenciar si se trataba de agua molecular (H2O) o de hidroxiles (radicales llamados OH).

En esta nueva publicación, un equipo dirigido por Casey Honniball de la Universidad de Hawai, usó datos del Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja (Sofia) de la NASA, un avión Boeing 747SP modificado para transportar un telescopio reflector.

We detected water on the Moon’s sunlit surface for the first time! This suggests water may be distributed across the lunar surface, and not limited to cold, shadowed places.



