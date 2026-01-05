Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago17.3°
Humedad76%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Japoneses rezaron para tener prosperidad en el primer día hábil de 2026

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Las flores llenaron el Santuario Kanda Myojin en Tokio, hasta donde llegaron miles de personas en el primer día hábil de 2026, en una tradición nipona para orar por la prosperidad en sus negocios y emprendimientos.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados