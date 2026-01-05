Japoneses rezaron para tener prosperidad en el primer día hábil de 2026
Publicado:
Fotos Destacadas
Japoneses rezaron para tener prosperidad en el primer día hábil de 2026
Plantel de Colo Colo inició trabajos físicos en su pretemporada
Francisco Meneghini encabezó la tercera jornada de entrenamientos en Universidad de Chile
Fotos Recientes
La U comenzó su pretemporada con mediciones en el CDA
Festival Teatro A Mil tuvo su debut en el centro de Santiago
Japoneses rezaron para tener prosperidad en el primer día hábil de 2026
Las flores llenaron el Santuario Kanda Myojin en Tokio, hasta donde llegaron miles de personas en el primer día hábil de 2026, en una tradición nipona para orar por la prosperidad en sus negocios y emprendimientos.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados