Congreso Futuro: El liderazgo y los desafíos de Chile en materia de innovación

Publicado: | Fuente: Cooperativa
En este capítulo de Congreso Futuro en Cooperativa repasamos la conversación que tuvimos la semana pasada -en el Centro Cultural CEINA, en el marco del Congreso Futuro 2026- con el vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), José Miguel Valente, quien profundizó en el liderazgo y los desafíos de Chile en materia de innovación.

También repasamos el diálogo que tuvimos con Cynthia D’Agostino, psicóloga y directora científica de Mujeres TEA (Argentina), quien abordó la importancia de comprender las habilidades sociales y fortalezas de las personas del espectro autista.

