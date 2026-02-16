La ciencia suele imaginarse como un proceso frío y distante realizado en laboratorios aislados. Sin embargo, en El Diario de Cooperativa, la editora de Cooperativa Ciencia, Emilia Aguilar, nos contó cómo la necesidad de proteger a un ser querido ha impulsado hallazgos de vanguardia que hoy salvan vidas a nivel global.

Conoce los casos de Barbarita Lara, Stephanie Strathdee, Tamara Rubilar y Maura Horton, con historias que reafirman que, detrás de los grandes hitos de la humanidad, suele latir un impulso profundamente humano: el deseo de sanar a quienes amamos.

