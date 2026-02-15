En este capítulo de Congreso Futuro en Cooperativa, conversamos con la oceanógrafa Susannah Buchan sobre sus avances en la investigación de las ballenas del sur de Chile, y cómo éstas representan verdaderos termómetros biológicos del estado de conservación del mar.

También analizamos la dimensión humana y emocional de las matemáticas junto a la doctora Claudia Vargas; y los avances de la tecnología chilena para la otorrinolaringología junto al médico Tomás Labatut.

