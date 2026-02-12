La descripción de la especie fue liderada por los expertos María Cecilia Pardo Gandarillas y Cristian Ibáñez de la Universidad Andrés Bello, quienes decidieron bautizar esta nueva especie en honor al profesor titular del Departamento de Biología Marina de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Católica del Norte, Javier Sellanes.

“Fue una sorpresa, en realidad. Son unos colegas de la Universidad Andrés Bello los que lo describieron... siguiendo todo este protocolo que se sigue cada vez que uno describe una nueva especie, decidieron dedicármelo. Así que muy contento con eso”. detalló el académico.

Según explicó Sellanes a Radio Cooperativa, la especie, descubierta a 3.000 metros de profundidad, posee ojos gigantes para detectar bioluminiscencia y carece de saco de tinta.

El pulpo ha sido avistado frecuentemente en zonas de filtraciones de metano, aunque no vive exclusivamente en ellas, pudiendo prosperar en otros sectores del margen continental.

