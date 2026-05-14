Actriz porno hizo una inesperada promesa a arquero de PSG

El arquero ruso Matvey Safonov jugará con PSG la final contra Arsenal en la Champions League el sábado 30 de mayo y para motivarlo, una actriz del cine para adultos, Mary Rock, le hizo una inesperada promesa por cada tapada que realice en la definición que se jugará en Budapest.

"Una actriz de cine para adultos le deseó buena suerte a mi marido para la final de la Champions League y le prometió una noche apasionada por cada atajada", contó en Threads la esposa de Safonov, Marina Kondratiuk, quien replicó con ironía.

"No tiene idea de que, para él, las noches apasionadas significan hacer crucigramas, ver un programa de TV e irse a la cama a las 11:30 de la noche, porqu tiene que levantarse temprano para entrenar", remató la esposa del guardameta, en una publicación que rápidamente se viralizó en Europa.

La final de la Champions entre PSG y Arsenal, en donde el cuadro francés defenderá el título ante un equipo que busca su primera corona, será el sábado 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest, Hungría, y lo podrás seguir en nuestras plataformas..