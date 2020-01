Foro al que Evo Morales descartó haber sido invitado ahora confirma a Dilma Rousseff

El Foro Latinoamericano de Derechos Humanos (Foladh), que se realizará en nuestro país entre el 23 y 25 de enero, confirmó la participación de la ex presidenta de Brasil Dilma Rousseff en el encuentro internacional.

La presencia de Rousseff fue anunciada por el director ejecutivo del encuentro, Jonatan Díaz, quien impulsa el foro junto al senador Alejandro Navarro.

El encuentro contará con cerca de 60 expositores, entre los que destacan el juez español Baltasar Garzón, quien propició la detención de Augusto Pinochet hace 20 años en Londres y que inaugurará el foro junto a Rousseff.

Mientras que una de las sesiones estará a cargo del ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, impulsor del Grupo de Puebla que reúne a líderes progresistas.

El foro se realiza en medio de las denuncias por violaciones a los DDHH ocurridas durante la crisis social que vive el país y se llevará a cabo en el Congreso Nacional de Santiago con más de 500 participantes.

Evo Morales no participará

El ex presidente boliviano Evo Morales, a quien la organización había anunciado como participante confirmado, negó días atrás tener una invitación oficial al Foladh.

"Antes cuando era dirigente, los racistas me declaraban persona no grata, ahora como presidente indígena, piden mi detención", argumentó Morales desde Argentina a través de su Twitter.

