Oklahoma City Thunder, liderados por un inspirado Shai Gilgeous-Alexander, vencieron a domicilio a San Antonio Spurs por 123-108 y se adelantaron en las Finales de Conferencia. Pese a que los locales dominaron el primer cuarto de la mano de Victor Wembanyama, el actual campeón de la NBA impuso su jerarquía en el tramo final para dar vuelta la serie y quedar con ventaja de 2-1. El cuarto juego será el próximo domingo 24 de mayo.

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