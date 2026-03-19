Hallazgo en pitones abre nuevas claves científicas contra la obesidad

Las pitones, conocidas por su capacidad de pasar largos periodos sin comer y luego ingerir presas de gran tamaño, están dando nuevas pistas a la ciencia sobre cómo regular el metabolismo y el apetito.

Un grupo de investigadores de universidades de Estados Unidos identificó en estas serpientes un metabolito presente en su sangre que actúa como supresor del apetito.

Este compuesto permite a las pitones consumir grandes cantidades de alimento y luego mantenerse durante meses sin volver a comer, sin afectar su salud metabólica.

El estudio, publicado en la revista Nature, muestra que este metabolito aumenta hasta mil veces después de que las pitones se alimentan. Al probarlo en ratones obesos, los científicos observaron que estos redujeron significativamente su ingesta de comida y lograron perder peso.

En concreto, tras 28 días de tratamiento, los roedores bajaron cerca de un 9 % de su peso corporal, sin cambios en su actividad física, consumo de agua ni gasto energético.

A diferencia de los humanos, cuyo metabolismo está diseñado para ingestas más frecuentes y moderadas, las pitones experimentan transformaciones fisiológicas extremas tras alimentarse. Sus órganos pueden crecer más de un 50 por ciento, su gasto energético aumenta considerablemente y células como las del páncreas se multiplican rápidamente.

Los investigadores destacan que el metabolito analizado no generó efectos secundarios en los ratones, a diferencia de medicamentos actuales para bajar de peso como la semaglutida —comercializada como Ozempic o Wegovy—, que pueden provocar náuseas o pérdida de masa muscular.

Pese al entusiasmo, los científicos advierten que aún es temprano para pensar en su uso en humanos. Sin embargo, el hallazgo refuerza la importancia de estudiar especies con características biológicas extremas, ya que podrían aportar nuevas herramientas para la medicina.

De hecho, investigaciones previas en reptiles ya han dado origen a tratamientos relevantes. Por ejemplo, la semaglutida se desarrolló a partir de una hormona descubierta en el "monstruo de Gila", un lagarto venenoso.

En ese contexto, el metabolismo único de las pitones podría convertirse en una nueva fuente de avances para combatir la obesidad, una de las principales preocupaciones de salud a nivel global.