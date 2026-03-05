Entre la normalización y el estigma, el 76% de los adultos en México son obesos

Médicos alertaron que la obesidad se ha convertido en una enfermedad "normalizada" en México, donde afecta a más del 76% de los adultos y a más del 35% de los niños y adolescentes.

En el marco del Día Mundial de la Obesidad, especialistas mexicanos advirtieron que esta condición no debe entenderse como un problema de falta de voluntad, sino como una enfermedad compleja, que puede estar asociada a factores genéticos, fisiológicos y ambientales.

"La obesidad es la norma epidemiológica en México... Estamos normalizando la enfermedad, las complicaciones e incluso el estigma. No hemos alcanzado a ver hasta dónde llega el problema de la enfermedad", señaló la doctora Carmen Celeste, durante una actividad realizada en el Museo de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México.

La especialista explicó que el sobrepeso está vinculado con cerca de 200 enfermedades, entre ellas la diabetes, distintos problemas cardiovasculares y varios tipos de cáncer: "Éstas son las causas más frecuentes de muerte en México. Eso quiere decir que no estamos hablando de algo que es nada más estético. No estamos hablando solamente de tener falta de fuerza de voluntad o solo comer de más. En realidad es una enfermedad compleja", remarcó.

Cambiar la narrativa que estigmatiza la obesidad

Por su parte, el médico Héctor Esquivias subrayó la necesidad de cambiar la narrativa que rodea a la obesidad y que, a su juicio, contribuye a estigmatizar a quienes viven con esta condición.

"La vergüenza del peso es dañina e ineficaz. Este estigma genera una carga adicional de forma independiente a la discapacidad que pudiera tener un paciente", sostuvo.

El especialista lamentó que muchas veces la sociedad describa a las personas con obesidad como individuos que "comen mucho, que no quieren hacer un cambio o que no les importa su salud", cuando en realidad conviven con una enfermedad.

En ese sentido, criticó el uso de un "lenguaje moralista" que refuerza estereotipos y termina avergonzando a quienes padecen sobrepeso.

"También los médicos debemos hacer un cambio en cómo abordamos a los pacientes con obesidad", añadió.

Según Esquivias, la estigmatización puede provocar sentimientos de culpa, episodios de ansiedad y situaciones de discriminación social, lo que a su vez puede derivar en problemas de salud mental como depresión y estrés.

La Organización Mundial de la Salud define la obesidad como una enfermedad crónica, progresiva y tratable, caracterizada por una acumulación excesiva de grasa que perjudica la salud.