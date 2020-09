Si los Golden Retriever ya son adorables por sí mismos, qué más esperar de Enzo Viola, un perrito con una inusual marca en su rostro que lo ha hecho destacar en las redes. El can es de Texas, Estados Unidos, y según informa The Daily Star, nació con una rara mutación genética que lo dejó con una mancha negra al lado izquierdo de su cara. Hablando de su perro, Clarissa Castro, su dueña, asegura que "es especial". "La mutación no le afecta (en cuanto a su salud), excepto a su apariencia".

