Tiburones dieron positivo a cocaína y cafeína en Bahamas

Un grupo de científicos encontró que tiburones cerca de Eleuthera, una de las 700 islas del archipiélago de Bahamas, tienen en sus organismos cocaína, cafeína, analgésicos, entre otras sustancias, resaltando la contaminación humana en dichas aguas.

De acuerdo con la investigación de los científicos del Instituto de Cabo Eleuthera y aliados internacionales, estos analizaron pruebas de sangre a 85 tiburones para conocer si les encontraban sustancias ilícitas, estimulantes o fármacos.

Esta es la primera vez que una investigación detecta cafeína y acetaminofén en tiburones a nivel mundial, y también el primer registro de cocaína y diclofenaco en estos animales en Bahamas.

Estas sustancias fueron encontradas en encontradas en 28 de los 85 tiburones estudiados en diferentes partes de Eleuthera. La cafeína se detectó en 27 tiburones, mientras que el acetaminofén se reflejó en tres, la cocaína en dos y el diclofenac en tres.

Cercanía a zonas turísticas

De todos los lugares donde los científicos llevaron a cabo las pruebas, en The Aquaculture Cage fue donde encontraron la mayor cantidad de concentración de químicos en los tiburones de arrecifes del Caribe.

Según informan los investigadores, The Aquaculture Cage es frecuentado por embarcaciones para practicar el buceo u operadores turísticos para excursiones para bucear con tiburones, lo que podría contribuir a la contaminación de estos ambientes.

Aunque la investigación científica no reveló que las sustancias encontradas dentro de los tiburones les haya provocado algún daño físico o de salud, sí encontró diferencias entre los marcadores biológicos de los animales contaminados y los no contaminados.