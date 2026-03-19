Una pequeña zarigüeya sorprendió a la viajera australiana Melissa Odie en el aeropuerto de la ciudad de Hobart.

La viajera vio al marsupial "oculto" entre peluches de animales en una estantería de una tienda de regalos.

Cómo llegó hasta ahí es un misterio, aunque los trabajadores especulan que estaba confundida por las obras alrededor del complejo de Hobart, que es la capital del estado insular de Tasmania.

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