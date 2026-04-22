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La importancia de los murciélagos para controlar plagas de insectos

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: Pexels (referencial)
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Pedro Cattan, académico de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, profundizó en Cooperativa sobre la importancia de los murciélagos para controlar plagas de insectos voladores, derribando prejuicios que suelen generar temor en la población.

En conversación con Una Nueva Mañana, el profesor explicó que estos animales "son los primeros y mejores controladores de las plagas de mosquitos y de insectos voladores en el mundo. Nadie las controla de mejor manera".

"Un murciélago pequeñito puede comer hasta 1.200 mosquitos en una hora. Además, los murciélagos que son nectarívoros e incluso muchos que comen frutas, polinizan: son unos excelentes polinizadores. Si no fuera por los murciélagos, probablemente tendríamos unas plagas espantosas", subrayó.

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