El "scroll" infinito de los jóvenes: cuatro horas diarias frente a las pantallas

Los jóvenes pasan cerca de cuatro horas diarias frente a dispositivos electrónicos fuera de las aulas, transformando la navegación por internet en un "scroll" infinito con TikTok como red social preferida, YouTube como principal plataforma de video y una edad promedio de 12 años para recibir el primer teléfono móvil.

Durante el último año, la inteligencia artificial se incorporó como apoyo al aprendizaje escolar, con potencial para facilitar la comprensión y la organización de ideas, aunque expertos advierten que un mal uso puede reemplazar el razonamiento, afectar la creatividad y dificultar el aprendizaje autónomo.

Estos antecedentes forman parte del informe anual de la plataforma internacional Qustodio, especializada en seguridad y bienestar digital, que en su edición 2025 analizó datos de 400 mil familias con hijos de entre 4 y 18 años en Brasil, España, Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Australia.

El consumo de video pasó de 39 a 37 minutos diarios, con YouTube como la plataforma preferida a nivel global, mientras que el uso de videos cortos creció de forma significativa debido a su formato rápido y visual, considerado más atractivo y adictivo, seguido por Disney+, Amazon Prime Video y Netflix.

Las redes sociales, especialmente TikTok e Instagram, se consolidan como el principal pasatiempo digital de los jóvenes, que dedican más de una hora diaria a estas plataformas.

Durante la presentación del informe en Madrid, la psicóloga Gloria Rodríguez Ben advirtió que la exposición constante a videos breves puede generar sobreestimulación en los niños y reducir su capacidad de atención, por lo que subrayó la importancia del acompañamiento adulto y del establecimiento de límites para favorecer un uso equilibrado de la tecnología.

Rodríguez Ben y la gerente de comunicación de Qustodio, Emily Lawrenson, coincidieron en que las redes son "determinantes" para los menores, porque influyen en cómo se ven a sí mismos y cómo entienden el mundo, y destacaron la necesidad de construir un "muro" digital saludable a partir de elecciones conscientes.

Ambas expertas recalcaron que el uso de internet no es negativo en sí mismo, pero insistieron en la importancia de educar, acompañar y establecer límites claros, además de que los adultos actúen como modelos de comportamiento digital.

El informe también muestra una disminución en el tiempo dedicado a los videojuegos, aunque Roblox sigue liderando el uso en móviles, y advierte que los chats integrados se han convertido en un espacio de riesgo por el contacto con desconocidos, el lenguaje inapropiado y posibles situaciones de acoso.

Finalmente, la psicóloga alertó sobre los riesgos de los mensajes de una sola visualización y enfatizó que, aunque desaparezcan de la pantalla, pueden ser capturados o compartidos, recordando que "lo digital nunca es totalmente temporal".