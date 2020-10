Cuatro muñecos con rasgos de niños con síndrome de Down y distintas razas fueron nombrados en España como el “Mejor juguete elegido por el jurado del año 2020” por la Asociación Española de Fabricación de Juguetes. Los creadores de estos bebés son la empresa Miniland. “Nos hace muy felices haber conseguido este importante reconocimiento a nivel nacional e internacional, y no podía ser en un mejor momento, ya que estamos en el mes de concientización sobre el síndrome de Down. Es por eso que refuerza nuestro compromiso de facilitar la normalización, el respeto y la integración desde la infancia, y nos alienta a continuar dando visualización a los colectivos que más lo necesitan”, contó la directora de marketing de la empresa a El Mundo.

