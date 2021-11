Científicos alertan que las temperaturas subirán "al menos" 2,4 ºC al año 2100

El planeta se dirige "al menos" a un alza de las temperaturas de 2,4 grados centígrados a final de siglo respecto a los valores preindustriales, lejos del máximo de 2 grados recogido en el Acuerdo de París y más aún del límite de 1,5 ºC al que aspira la ONU, según la estimación de la plataforma científica Climate Action Tracker.

"Glasgow tiene una enorme brecha de credibilidad, acción y compromiso, ya que el mundo se dirige al menos a 2,4 ° C de calentamiento, si no más", según el informe publicado este martes, en la recta final de las negociaciones climáticas de la COP26 que se celebra hasta el viernes en esa ciudad escocesa.

La actualización de los datos de esa plataforma independiente, que desde 2009 mide las emisiones de gases de efecto invernadero, apunta a que "con todas las promesas de objetivos, incluidas las realizadas en Glasgow, las emisiones globales de gases de efecto invernadero en 2030 seguirán siendo aproximadamente el doble de lo necesario para el límite de 1,5 °C".

La "brecha" a corto plazo entre lo necesario y lo proyectado para el final de esta década se ha reducido "en solo un 15-17 por ciento durante el último año", lo que entraña que "sólo con las promesas de 2030, sin objetivos a más largo plazo, el aumento de la temperatura global será de 2,4 ° C en 2100", indica el informe.

El estudio añade que con las políticas actuales, no con las propuestas aún por materializarse, el aumento a final de siglo "es aún mayor" y llegaría a 2,7 ºC "con sólo una mejora de 0,2 ºC durante el último año y casi un grado por encima de los anuncios netos de cero que han hecho los gobiernos".

Con los compromisos anunciados desde el pasado abril, los objetivos a largo plazo reducirían el aumento de las temperaturas en 0,3 ºC, hasta los 2,1 grados a final de siglo.

Esto se debe "principalmente" a la inclusión de metas de cero emisiones netas por parte de EE. UU. y China, ahora formalizadas en sus estrategias a largo plazo presentadas a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

