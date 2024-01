Copernicus: 2023 fue el año más caluroso desde que existen registros

El año pasado fue el más caluroso a nivel mundial en base a diferentes parámetros que comenzaron a medirse en 1850, según reveló hoy el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), el programa de observación europeo de la Tierra.

Debido a las olas de calor "sin precedentes" que fueron registradas en 2023, sobre todo en la segunda mitad del año, la temperatura media del aire en superficie alcanzó los 14,98 ºC, superando en 0,17 ºC la de 2016, que tenía hasta ahora el récord de año más cálido.

Según la institución, con sede en Bonn (Alemania), se situó además en 0,60 ºC por encima de los niveles promedio de las últimas tres décadas y 1,48 ºC por encima de los niveles de referencia preindustriales, de entre 1850 y 1900.

El año 2023 "fue muy probablemente el más cálido" de la historia y "posiblemente uno de los más cálidos de los últimos 100.000 años", afirmó durante una rueda de prensa Carlo Buontempo, el director de C3S.

"Básicamente esto significa que nuestras ciudades, carreteras, monumentos, granjas, todas las actividades humanas, en general, nunca han tenido que lidiar con un clima tan cálido", agregó.

Esto no quiere decir que se hayan superado los límites del Acuerdo de París, ha matizado Copernicus, ya que estos se refieren a excesos de temperatura durante periodos de al menos 20 años, no obstante, sienta un "precedente funesto".

