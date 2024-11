Ecologistas contra el borrador de la COP29: "Inadecuado y alejado de la realidad"

"Inadecuado y alejado de la realidad de los impactos climáticos". De esta manera rotunda los grupos ecologistas han reaccionado este viernes al segundo texto divulgado por la presidencia de la COP29, y al que también describen como "muy por debajo" de las necesidades de los países del sur global.

Miembros de la presidencia azerbaiyana han planteado un nuevo texto, donde proponen que los países ricos contribuyan con 250.000 millones de dólares anuales para 2035 para costear la transición y adaptación climática en el mundo en desarrollo.

Tras dos semanas de negociaciones en Bakú, es la primera vez que se propone formalmente una cifra, a pocas horas de que finalice la conferencia anual se la ONU sobre cambio climático.

Desde Greenpeace, Jasper Inventor destacó que los países del norte global tienen que comprender la desesperación y la necesidad urgente de ayuda, y una financiación pública sólida proporcionará esperanza, "pero las necesidades son muy superiores a esta oferta presentada".

Sobre el nuevo texto de mitigación, Inventor afirma que no hay retrocesos respecto a los resultados de la COP28 en materia de energía, pero ahora los países tienen que mantenerse firmes para lograr "el resultado más ambicioso posible".

The latest #COP29 finance text falls outrageously short of meeting the real needs of impacted countries😡



From Baku to Belém, the call for climate justice grows louder. Our message at COP29 is clear: we will PERSIST until we #MakePollutersPay! pic.twitter.com/5LyHsYWflE