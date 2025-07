Olas de calor marinas afectaron al 96% de la superficie oceánica en 2023

Las olas de calor marinas de 2023 fueron de una intensidad, persistencia y magnitud sin precedentes: su duración fue cuatro veces superior a la media histórica y afectaron al 96% de la superficie oceánica mundial.

Así lo expone un estudio realizado por un equipo internacional de investigadores que recoge este jueves la revista Science, cuya conclusión es que estos datos son indicativos de que estamos ante un nuevo punto de inflexión climático.

Las olas de calor marinas son episodios intensos y prolongados de temperaturas oceánicas inusualmente cálidas.

Suponen una grave amenaza para los ecosistemas marinos, causando mortandad masiva de corales entre otros, y tienen graves consecuencias económicas para la pesca y la acuicultura. Y su frecuencia e intensidad está en aumento debido al cambio climático provocado por la acción humana, recuerdan los autores.

En 2023, regiones de todo el mundo, como el Atlántico Norte, el Pacífico Tropical, el Pacífico Sur y el Pacífico Norte, experimentaron eventos de calor marinos extremos.

Para comprenderlos, los investigadores han hecho un análisis global de los mismos utilizando observaciones combinadas por satélite y repositorios de datos oceánicos, incluidos los del proyecto de alta resolución ECCO2 (del inglés Estimating the Circulation and Climate of the Ocean-Phase II).

Sus resultados indican que las olas de calor marino de 2023 establecen nuevos récords de intensidad, duración y extensión geográfica, con una duración cuatro veces superior a la media histórica y una cobertura del 96% de la superficie oceánica mundial.

A escala regional, el calentamiento más intenso se produjo en el Atlántico Norte, el Pacífico Oriental Tropical, el Pacífico Norte y el Pacífico Suroccidental, y representó el 90% de las anomalías de calentamiento oceánico ese año.

Las olas de calor marinas del Atlántico Norte comenzaron ya a mediados de 2022 y persistieron durante 525 días; mientras que el evento del Pacífico Suroccidental batió récords por su vasta extensión espacial y su prolongada duración.

Además, en el Pacífico oriental tropical, las anomalías de temperatura fueron 1,63 grados superiores a la media durante el inicio de El Niño.

