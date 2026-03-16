Pantallas y celulares en el mar: detectan químicos de dispositivos electrónicos en cerebros de delfines

Un grupo de investigadores de la Universidad de la Ciudad de Hong Kong alertaron sobre la presencia de contaminantes procedentes de dispositivos electrónicos en los cuerpos y cerebros de delfines y marsopas varados en las playas de la ciudad, y reclamaron una regulación más estricta para estos aparatos.

El equipo analizó 63 muestras de delfines blancos chinos y marsopas sin aleta del Indo-Pacífico hallados entre 2007 y 2021 en las costas de Hong Kong, detectando monómeros de cristal líquido (LCM) en el 88 por ciento de los casos.

Los investigadores calificaron como "alarmante" la presencia de estos compuestos en el cerebro de los cetáceos, ya que se trata de la primera evidencia de que estas sustancias pueden atravesar la barrera hematoencefálica, el sistema que protege el sistema nervioso tanto en animales como en humanos.

Según explicó el equipo liderado por He, estos compuestos pueden alterar la replicación del ADN y provocar estrés oxidativo, lo que podría derivar en efectos neurológicos adversos en los animales expuestos.

El estudio sugiere que los LCM podrían llegar al océano a través de vertederos de residuos electrónicos o mediante descargas de aguas residuales. Investigaciones previas del mismo científico ya habían detectado altas concentraciones de estos compuestos en sedimentos del Puerto Victoria y en el estuario del río Perla.

Organizaciones ecologistas también advierten sobre el impacto de la contaminación en la fauna marina. En las últimas dos décadas, la población local de delfines se ha reducido en un 76 por ciento, con apenas unos 2 mil ejemplares en la región, una caída atribuida al deterioro del hábitat y a la contaminación.

Los científicos llamaron a reforzar las políticas de control sobre residuos electrónicos y a fomentar su reciclaje. Aunque Hong Kong implementó en 2018 un sistema de gestión responsable para desechos de aparatos eléctricos y electrónicos —como televisores, computadores y monitores—, los teléfonos inteligentes aún no están incluidos en esta regulación.