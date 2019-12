Fridays for Future Chile: La COP25 ha sido un tremendo fracaso

En medio del estancamiento de las negociaciones de la COP25, que debía finalizar ayer viernes, Fridays for Future Chile asegura que la cumbre ha resultado ser "un tremendo fracaso".

Algunos de los puntos en los que los líderes mundiales aún buscan consensos son cómo avanzar en planes de recorte de emisiones de gases de efecto invernadero, y cómo articular futuros mercados de intercambio de derechos de emisiones de CO2.

El vocero de Fridays for Future Chile, Sebastián Benfeld, lamentó que el evento que preside Chile en Madrid esté concluyendo sin que se tome en cuenta lo planteado por su organización, asegurando que "esta COP25 ha sido un tremendo fracaso, lo cual nos duele".

"Pese a que la ciencia ha dado un mensaje tremendamente claro; pese a que los jóvenes hemos dado un mensaje súper claro; pese a que la sociedad civil y todos en general hemos compartido un mismo mensaje en cuanto a lo que debemos hacer y las medidas que deberían tomarse para hacerle frente a la crisis climática y ecológica que hoy estamos viviendo, vemos que que los gobiernos y las empresas siguen sin escucharnos", sentenció.

De acuerdo a Benfeld, "en Chile y en el mundo entero se sigue privilegiando el crecimiento económico a costas de la dignidad, salud y el bienestar de las personas, y eso es algo que nos parece inaceptable".

„The Chilean Presidency had one job: Protect the integrity of the Paris Agreement. And right now it is failing! It has listened to polluters, not the people.“ @climatemorgan at emergency press conference at #COP25. 🚨 @CarolaSchmidtZ @COP25CL pic.twitter.com/rB92QrLDHU