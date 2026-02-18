Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago30.8°
Humedad22%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Sociedad | Medios

El periodista Anderson Cooper deja el programa '60 minutes' después de casi 20 años

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El también rostro de CNN busca dedicar más tiempo a la crianza de sus dos hijos.

Su salida también se da en un marco de incertidumbre en CBS tras la llegada de la editora Bari Weiss.

El periodista Anderson Cooper deja el programa '60 minutes' después de casi 20 años
 Captura
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El reputado periodista estadounidense Anderson Cooper anunció que deja el programa de reportajes '60 minutes' de CBS después de casi 20 años para dedicar más tiempo a sus dos hijos pequeños.

"Ser un corresponsal en '60 minutes' ha sido uno de los hitos de mi carrera. Pude contar historias increíbles y trabajar con algunos de los mejores productores, editores y equipos de cámara de este negocio", dijo Cooper en un comunicado a medios.

"Durante casi 20 años, pude equilibrar mis trabajos en CNN y CBS, pero tengo hijos pequeños ahora y quiero pasar tanto tiempo como pueda con ellos, mientras ellos quieran pasar tiempo conmigo", abundó.

CBS, por su parte, agradeció en un comunicado el trabajo de Cooper y le abrió la puerta a volver al programa cuando quiera, señalando que sus investigaciones han tenido consecuencias y que ha entrevistado a muchas figuras prominentes.

El retiro del periodista se produce entre reportes de despidos en la división de noticias de CBS, propiedad de Paramount Skydance, y que forma parte de los cambios de la nueva editora jefa, Bari Weiss, para enfatizar la transmisión de videos para atraer más audiencia.

No obstante, Cooper planea permanecer en CNN, donde es presentador de un programa propio, y rostro clave de acontecimientos como el especial de Año Nuevo, tras renovar su contrato en diciembre de 2025, señalan los medios.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada