"Fui un insensato": Bill Gates rompió el silencio sobre el caso Epstein

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, habló este miércoles por primera vez desde que la semana pasada se hicieron públicos tres millones de páginas adicionales relacionadas con Jeffrey Epstein para reconocer que fue "un insensato" al mantener contacto con el pederasta fallecido.

Gates, que concedió una entrevista a Nine News Australia, negó haber cometido alguna irregularidad y aseguró que lamenta "cada minuto" que pasó con Epstein, después de que los nuevos documentos revelaran más detalles de una relación ya conocida.

El multimillonario insistió en que fue una "insensatez" haber pasado tiempo con el agresor sexual y que las afirmaciones que Epstein hizo sobre él en los documentos eran "falsas".

En 2013 Epstein se habría enviado a sí mismo unos correos electrónicos en los que daba a entender que Gates estaba teniendo una aventura extramatrimonial y buscando antibióticos para tratarse una enfermedad de transmisión sexual y añadirle esos medicamentos a su entonces esposa, Melinda, sin que se diera cuenta.

Gates ha negado todas las acusaciones. "Al parecer, Jeffrey se envió un correo electrónico a sí mismo. Ese correo nunca se envió, es falso. Así que no sé qué estaba pensando. ¿Intentaba atacarme de alguna manera?", dijo.

El cofundador de Microsoft declaró que conoció a Epstein en 2011 y que cenaron juntos en varias ocasiones, pero negó haber visitado su isla privada en las Islas Vírgenes.

"El objetivo siempre fue que, como él conocía a mucha gente muy rica, decía que podía conseguir que donaran dinero para la salud global", afirmó. "En retrospectiva, fue un callejón sin salida, y lo he dicho muchas veces, pero lo repito: fui un ingenuo al pasar tiempo con él".

Desde que el Departamento de Justicia liberara esta tanda de archivos, han sido muchas las personas conocidas afectadas por aparecer en los documentos y que han tenido que dar explicaciones sobre su relación con el pederasta fallecido.

Melinda Gates dice que los papeles Epstein le recuerdan etapas dolorosas y pide justicia

Las declaraciones de Gates llegan después de que su exesposa, Melinda French Gates, dijera que los papeles que se han desclasificado sobre Epstein le recuerdan etapas muy dolorosas de su matrimonio con el fundador de Microsoft, que aparece en ellos, y pidió justicia para las víctimas y explicaciones de los implicados.

"Para mí es personalmente difícil cada vez que surgen esos detalles, ¿no?, porque me traen recuerdos de momentos muy, muy dolorosos en mi matrimonio", dice en una entrevista en el pódcast Wild Card de la emisora pública estadounidense NPR.

La empresaria y filántropa deja claro que es Bill Gates quien debe responder sobre las revelaciones de esos documentos.

"Sean cuales sean las preguntas que quedan, estas son para esas personas e incluso para mi exmarido. Ellos necesitan responder a esas cosas, no yo", sostuvo.

Bill y Melinda Gates se casaron en 1994 y se separaron en 2021, tras casi tres décadas de relación en las que lanzaron una de las organizaciones benéficas más importantes del mundo, la Gates Foundation, con donaciones que según el propio Gates han superado los 100.000 millones de dólares.

Melinda Gates ya había afirmado en el pasado que el vínculo de su exmarido con Epstein, fallecido en 2019 en una cárcel de Nueva York, fue uno de los motivos que la llevaron al divorcio.

En la entrevista con NPR, que se difundirá en su totalidad este jueves, la empresaria añade que las revelaciones del Departamento de Justicia la llenan de una "tristeza increíble", lo que no le hace olvidar el sufrimiento de las víctimas.

"Puedo dejar a un lado mi propia tristeza y mirar a esas chicas y pensar: Dios mío, ¿cómo pudo pasarles algo así? Al menos yo he logrado seguir adelante con mi vida. Espero que se haga justicia para esas mujeres, que hoy ya son adultas", dijo.