El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Ali, ganó el Nobel de la Paz

El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Ali, fue distinguido este viernes con el Premio Nobel de la Paz por su rol clave en el fin del conflicto entre ese país y Eritrea, nación vecina, informó el Comité Noruego, que adjudica el galardón.

BREAKING NEWS: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali. #NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B

Abiy recibió el prestigioso galardón "por sus esfuerzos para lograr la paz y la cooperación internacional, particularmente por su iniciativa decisiva destinada a resolver el conflicto fronterizo con Eritrea", declaró la presidenta del Comité Nobel noruego, Berit Reiss-Andersen.

Cabe recordar que en septiembre de 2018 Etiopía y Eritrea firmaron un histórico acuerdo de paz con el que cerraron el conflicto armado que les enfrentó entre 1998 y 2000 y pusieron fin a dos décadas de litigio en una ceremonia en Arabia Saudí.

Dicho acuerdo de paz culminó el acercamiento que habían protagonizado ambos países africanos desde que en abril el primer ministro etíope, considerado en su país como un reformista, asumió el cargo el 2 de abril de 2018, en medio de las protestas generalizadas contra el régimen autoritario de Hailemariam Desalegn.

El 9 de julio de 2018, ambos líderes firmaron una declaración de paz y amistad, con la que se dio paso al deshielo de las relaciones diplomáticas, que estaban en suspenso desde el final de un conflicto que comenzó por disputas fronterizas pendientes desde la independencia de Eritrea en 1993.

El Comité ha destacado igualmente la contribución de Ahmed a las negociaciones entre Eritrea y Yibuti, a la justicia social y a la mejora de la situación de la mujer en su país.

Watch the very moment the 2019 Nobel Peace Prize is announced.



Presented by Berit Reiss-Andersen, Chair of the Norwegian Nobel Committee.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/EIATBAMVp7