El mortífero cáncer de páncreas avanza en Chile y cobra unas 1.700 vidas al año

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, especialistas advierten sobre aumento sostenido del cáncer de páncreas, una enfermedad de alta mortalidad que suele detectarse en etapas avanzadas y que provoca más de 1.700 muertes al año en Chile.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) conmemora cada 4 de febrero el Día Mundial contra el Cáncer, con el objetivo de concientizar y educar a la ciudadanía respecto de la importancia de adoptar hábitos saludables y de estar atentos a síntomas que puedan alertar sobre distintos tipos de cáncer, muchos de los cuales pueden prevenirse o tratarse de manera más efectiva con un diagnóstico temprano.

Según información del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), dependiente del Ministerio de Salud, la mortalidad por cáncer de páncreas ha aumentado de forma sostenida en las últimas décadas, pasando de 820 muertes en 2002 a 1.200 en 2012 y alcanzando las 1.765 en 2022.

Esta tendencia coincide con los datos presentados en 2022 por el Observatorio Global del Cáncer (GCO, por sus siglas en inglés), que revelan que más de 1.700 personas mueren anualmente a causa de esta patología, considerada una de las más complejas debido a su detección tardía y alta mortalidad.

Síntomas

El doctor Pablo Muñoz, gastroenterólogo de Clínica MEDS, explicó que "el cáncer de páncreas es una enfermedad que está dentro de los tumores digestivos y, si bien no es el más frecuente, sí es una causa importante de enfermedad que ha ido aumentando en el tiempo en Chile y en el mundo, y que desafortunadamente tiene un pronóstico muy malo".

El especialista agregó que este tipo de cáncer puede no manifestarse o hacerlo de manera tardía. Sin embargo, entre los síntomas más frecuentes se encuentran la aparición de diabetes (especialmente en personas sin antecedentes familiares), dolor abdominal y baja de peso.

"Si estos síntomas están todos presentes, lo más probable es que estemos frente a una enfermedad avanzada, pues tendremos un estrecho tiempo para actuar", advirtió.

Factores de riesgo

En relación con la prevalencia y los factores de riesgo, el gastroenterólogo señaló que "el cáncer de páncreas está asociado a una serie de enfermedades, trastornos o condiciones, como las personas que tienen diabetes mellitus, que presentan un mayor riesgo de padecerlo, o aquellas que tienen enfermedades crónicas del páncreas o cualquier estado inflamatorio crónico".

El facultativo de Clínica MEDS indicó además que otros factores relevantes son el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo y el tabaquismo.

Según la Sociedad Española de Oncología Médica, el cáncer de páncreas presenta una tasa de mortalidad del 99%, debido principalmente a su detección tardía y al limitado avance en tratamientos. La misma entidad señala que solo en el 20% de los casos se logra un diagnóstico temprano.

"No hay un examen o estudio que una persona pueda realizar de forma anual o bianual que sea realmente útil para prevenir o detectar tempranamente esta enfermedad. Por lo tanto, es fundamental llevar un estilo de vida saludable, realizar actividad física, evitar a toda costa el tabaco y consultar ante cualquier tipo de síntoma", concluyó el doctor Muñoz.